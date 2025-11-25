So flossen der Bank im Zeitraum von Januar bis Oktober insgesamt Neugelder in Höhe von 9,3 Milliarden Franken zu. Das entspricht einer Wachstumsrate von 6,8 Prozent, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Damit wurde die Zielbandbreite von 4 bis 6 Prozent übertroffen.
Die verwalteten Vermögen (AuM) erreichten per Ende Oktober schätzungsweise 183,7 Milliarden Franken. Beim 10-Monats-Zwischenergebnis handelt es sich um ungeprüfte vorläufige Zahlen. Die Vermögen haben sich damit seit dem Halbjahr (162,3 Mrd Fr.) nochmals erhöht, was insbesondere der Anfang Oktober abgeschlossenen Übernahme von Cité Gestion zu verdanken ist.
«Wir haben unsere Finanzziele für 2025 konsequent erreicht und übertreffen sogar unsere Ambitionen für 2025», wird CEO Giorgio Pradelli in der Mitteilung zitiert. EFG starte aus einer «Position der Stärke» in den neuen Strategiezyklus 2026 bis 2028.
Damit hat EFG die Erwartungen der Analysten übertroffen. Von AWP befragte Experten hatten mit Netto-Neugeldern in Höhe von 8,6 Milliarden und mit AuM von 179 Milliarden Franken gerechnet.
Reingewinn mit Rekordwert
EFG erzielte in den ersten zehn Monaten zudem einen Rekord-Reingewinn von schätzungsweise 320 Millionen Franken, wie es weiter hiess. Vor einem Jahr hatte die Privatbank für die Berichtsperiode einen Reingewinn von über 260 Millionen verkündet. 2024 waren es dann insgesamt 321,6 Millionen.
Das Kosten-Ertragsverhältnis lag in den ersten zehn Monaten 2025 bei 69,0 Prozent. Im Gesamtjahr 2024 waren es 72,9 Prozent. Bis 2025 peilt EFG gemäss der Mittelfriststrategie einen Wert von 69 Prozent an.
Zudem wurden im Jahresverlauf bisher insgesamt 71 neue Kundenberater eingestellt.
Höhere Messlatte
Bis 2028 peilt das Schweizer Institut eine Eigenkapitalrendite von 20 Prozent an, wie EFG am Dienstag vor einem Investorenanlass mitteilte. Bisher hatte sich das Unternehmen 15 bis 18 Prozent vorgenommen. Bis 2028 will EFG zudem die Kosten um 70 bis 80 Millionen Franken drücken. Mittelfristig sollen 60 (bisher: 50) Prozent des Nettogewinns als Dividende ausgeschüttet werden.
Die Wachstumsvorgabe bleibt dagegen bei vier bis sechs Prozent. Diese Vorgabe hatte EFG sowohl im Gesamtjahr 2024 als auch im bisherigen Jahresverlauf übertroffen. EFG halte weiterhin nach Zukäufen in Märkten Ausschau, in denen die Gesellschaft bereits tätig sei.
(AWP/Reuters)