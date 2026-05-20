Wie bereits in ​der Vorjahresperiode ​seien auch die ⁠ersten vier Monate 2026 von einer hohen ​Kundenaktivität geprägt worden. ⁠Dies habe die Provisions- und sonstigen Nettoerträge gestützt. ‌Die Kunden seien in einem volatilen Marktumfeld, das massgeblich von geopolitischen Ereignissen beeinflusst worden sei, weiterhin aktiv ‌geblieben.