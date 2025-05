In den ersten vier Monaten sammelte das Institut bei reichen Privatkunden netto drei Milliarden Franken an neuen Geldern ein. Auf das Jahr hochgerechnet entspreche das einer Wachstumsrate von 5,5 Prozent und liege am oberen Ende der jährlich angestrebten vier bis sechs Prozent, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. «In den ersten vier Monaten des Jahres 2025 erzielten wir ein starkes operatives Ergebnis und verzeichneten vor dem Hintergrund erheblicher Marktvolatilität und eines anhaltend komplexen Geschäftsumfelds robuste Nettomittelzuflüsse», erklärte Firmenchef Giorgio Pradelli.