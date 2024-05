Wie der Vontobel-Analyst weiter erklärt, dürfte der Zeitpunkt aus Sicht von EFG kaum günstiger werden als jetzt. Die Bank habe in den letzten Jahren stark von den steigenden Zinsen profitiert - was wegen der voraussichtlich wieder sinkenden Zinsen nicht mehr möglich sein werde. Zudem würden die Kosten bei EFG steigen, da die Bank wieder mehr Kundenberater eingestellt hat. «Alles in allem wird die Bewertung von EFG also kaum mehr weiter steigen.»