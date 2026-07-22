Im ersten Halbjahr ‌2026 wurde der Anstieg der verwalteten Vermögen von der guten Entwicklung der Finanzmärkte, günstigen Fremdwährungskursen und neu eingeworbenen Kundengeldern getragen. EFG sammelte bei reichen Privatkunden netto 5,7 Milliarden Franken an neuen Geldern ein. Gutes Wachstum verbuchte die Bank ​insbesondere in Kontinentaleuropa, dem Nahen Osten und der Region Asien/Pazifik. In den ​Regionen Amerika und dem Vereinigten Königreich kam die Bank aufgrund von ​Abzügen von Kundengeldern dagegen nur knapp auf positives Netto-Neugeld.