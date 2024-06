Die eigenen Vorgaben von einem jährlichen Wachstum von vier bis sechs Prozent hat der Vermögensverwalter übertroffen. Das Wachstum sei vor allem von den im Vorjahr neu eingestellten 141 Kundenberatern getragen worden. In den ersten vier Monaten des Jahres 2024 hat EFG 26 neue Berater eingestellt oder Angebote zur Einstellung gemacht. «Wir werden weiterhin auf unser Ziel für 2025 hinarbeiten, ein profitables Wachstum aufrechtzuerhalten», schrieb Konzernchef Giorgio Pradelli in einer Medienmitteilung. Die verwalteten Vermögen des Instituts beliefen sich Ende April 2024 auf insgesamt 157,5 Milliarden Franken, ein Plus von elf Prozent gemessen am Stand von Ende 2023. Analysten rechneten mit einem Anstieg der verwalteten Vermögen von 142,2 auf 155 Milliarden Franken.