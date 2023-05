Der kleine Cousin ist zu Besuch. Um den süssen Dreijährigen zu bespassen, werden Matchbox-Autos, Schleich-Tiere und das gesamte Lego Duplo ins Wohnzimmer geschleppt. Lärmpegel und Chaos steigen linear an, als den Jüngsten plötzlich einige Ungereimtheiten stutzig machen: "Onkel Johannes und Julia sind nicht verheiratet?!" Ja, so ist es. In der Schweiz leben 14 Prozent der Frauen und Männer, die ein gemeinsames Kind haben, ohne Trauschein zusammen.