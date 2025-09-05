«Mir war schon vor der Krankheit klar, dass ich noch andere Dinge erleben möchte. Und wenn man solche Herzensprojekte hat, sollte man nicht warten, bis man 70 ist», sagte De Winter im Mai 2023 kurz vor seinem Rücktritt in einem Interview mit der «Basler Zeitung». «Wenn man hört, man habe Speiseröhren-Magenkrebs mit einer 50-prozentigen Überlebenschance, wird einem recht deutlich bewusst, dass es irgendwo und irgendwann enden wird. Wenn nicht jetzt, dann später», so De Winter damals.