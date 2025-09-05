Der langjährige Chef der Baloise, Gert de Winter, ist in der Nacht auf Donnerstag im Alter von 59 Jahren verstorben. Baloise-Kommunikationschef Roberto Brunazzi bestätigt gegenüber cash.ch entsprechende Meldungen in den Sozialen Medien. «Wir äussern unser grosses Bedauern über den Hinschied von Gert De Winter. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie», so Brunazzi. De Winter hinterlässt eine Ehefrau und zwei Töchter.
Gert De Winter war insgesamt 18 Jahre für die Baloise tätig, davon von 2016 bis 2023 als CEO. Von 2009 bis 2015 leitete der Belgier Baloise Insurance. Von 1988 bis 2004 war De Winter für die Consulting-Firma Accenture in Brüssel tätig.
Anfang 2022 wurde bei De Winter ein Tumor in der Speiseröhre festgestellt. Er begab sich danach für mehrere Monate in medizinische Behandlung und übernahm im August 2022 wieder die operative Leitung des Versicherers. Anfang Juli 2023 dann trat er von seinem Posten zurück und zog in seine Heimat Belgien, wo er nun verstarb.
«Mir war schon vor der Krankheit klar, dass ich noch andere Dinge erleben möchte. Und wenn man solche Herzensprojekte hat, sollte man nicht warten, bis man 70 ist», sagte De Winter im Mai 2023 kurz vor seinem Rücktritt in einem Interview mit der «Basler Zeitung». «Wenn man hört, man habe Speiseröhren-Magenkrebs mit einer 50-prozentigen Überlebenschance, wird einem recht deutlich bewusst, dass es irgendwo und irgendwann enden wird. Wenn nicht jetzt, dann später», so De Winter damals.