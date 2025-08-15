Strittmatter begann als Juniortexter bei GGK in Basel, später gründete er den Zürcher Ableger der legendären Werbeagentur. Er entwarf etwa das goldene Edelweiss, mit dem Schweiz Tourismus über 30 Jahre lang warb, oder den Leoparden für das Filmfestival Locarno. Jahrelang prägte er die Imagekampagnen für die Swissair. Dazu machte er über Jahrzehnte Polit-Werbung, erst für die SP (deren Parteimitglied er lange war), später für die FDP. Stolz war er auf das Apfelbaum-Sujet, das er im Auftrag von economiesuisse für die bilateralen Abstimmungen entwarf.