Der frühere US-Notenbankchef Alan Greenspan ist ‌einem ⁠Medienbericht zufolge tot. Er ⁠sei im Alter von 100 Jahren ‌gestorben, berichtete NBC ‌News ​am Montag.

Der Ökonom starb am Montag an den Folgen der Parkinson-Krankheit, sagte seine Frau Andrea Mitchell, Chefkorrespondentin in Washington und Chefkorrespondentin für Aussenpolitik bei NBC News.

Greenspan hatte von 1987 bis 2006 die einflussreichste Zentralbank der Welt gelenkt ‌und ihr seinen Stempel aufgedrückt. Der legendäre Notenbankchef hatte es ​in seiner langen ​Amtszeit immer wieder ​bewusst vermieden, sich konkret festzulegen. ‌Er prägte mit seiner oft kryptisch anmutenden Kommunikation einen ganz ​eigenen ​Stil ⁠bei der Federal ​Reserve. 

In seine Amtszeit fielen vier Präsidentschaften der USA, von Ronald Reagan bis George W. Bush.

(cash)