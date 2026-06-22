Greenspan hatte von 1987 bis 2006 die einflussreichste Zentralbank der Welt gelenkt ‌und ihr seinen Stempel aufgedrückt. Der legendäre Notenbankchef hatte es ​in seiner langen ​Amtszeit immer wieder ​bewusst vermieden, sich konkret festzulegen. ‌Er prägte mit seiner oft kryptisch anmutenden Kommunikation einen ganz ​eigenen ​Stil ⁠bei der Federal ​Reserve.