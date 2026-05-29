Der 1944 geborene Strothotte begann seine Karriere im Rohstoffhandel ganz unten als Lehrling bei der deutschen Firma Frank & Schulte. 1978 wechselte er zu Marc Rich + Co, als das Unternehmen von den hohen Gewinnen aus der Ölkrise profitierte. In den 1980er Jahren leitete er die New Yorker Tochtergesellschaft des Konzerns, während Rich auf der Flucht vor der US-Justiz war. Doch erst seine Rolle bei Richs Ausscheiden aus dem von ihm gegründeten Unternehmen machte Strothotte zu einer Schlüsselfigur in der Geschichte des Rohstoffhandels.