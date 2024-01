Bundesinnenministerin Nancy Faeser zog eine Parallele von der umstrittenen Konferenz bei Potsdam, an der Rechtsextreme und auch AfD-Politiker teilgenommen hatten, zur Wannsee-Konferenz in der NS-Zeit. In zahlreichen deutschen Städten sind am Wochenende neue Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Hetze geplant.