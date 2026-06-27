Während rund dreissig Jahren habe Meyer die Schweizer Geldpolitik und die Nationalbank entscheidend geprägt, schrieb die SNB weiter. Er unterstützte die Revision der Währungsverfassung, führte das heute noch geltende geldpolitische Konzept ein und verantwortete die Neuorganisation des Bargeldverkehrs. Zudem engagierte er sich für die Modernisierung der Zahlungssysteme und für zeitgemässe betriebswirtschaftliche Prozesse innerhalb der Nationalbank.