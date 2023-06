Hypothekarzinssätze unter verschiedenen Szenarien berechnen

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte in der Budgetierung verschiedene Hypothekarzinssätze in die Überlegungen einbeziehen. Konkret heisst dies, dass nicht nur moderate Zinsszenarien mit 2 oder 3 Prozent in Betracht gezogen werden sollten, sondern auch ein Zinsszenario mit einem Maximalsatz von 5 Prozent - dies entspricht dem kalkulatorischen Wert der Banken. Diese maximal hohen Zinskosten haben in den meisten Fällen deutliche Auswirkungen auf die Lebenshaltungskosten, weil der frei zur Verfügung stehende Betrag schrumpft. Damit stellt der Hypothekarnehmer gerade nach der Pensionierung mit dem reduzierten Einkommen sicher, im Worst-Case bei steigenden Refinanzierungskosten seine Ausgaben rasch anpassen zu können, weil die Einnahmen- und Kostenbasis bekannt ist.