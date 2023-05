Inwiefern gibt es Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit?

Der Kanton Tessin ist ein gutes Beispiel. Dort hat man in den letzten Jahren zu viel gebaut und die Preise haben korrigiert. Es ist der treibende Faktor bei jeder Blase, dass die Massen an die sichere Rendite bei Immobilien glauben. Das sah man in der Finanzkrise im 2008 in den USA.