Bei Einfamilienhäusern war die Teuerung weniger stark. Regional gab es allerdings grosse Unterschiede. Landesweit stiegen die Preise für Stockwerkeigentum im Jahresvergleich um 4,2 Prozent. Einfamilienhäuser verzeichneten ein moderateres Plus von 2,6 Prozent. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten ImmoScout24-Kaufindex hervor, der gemeinsam mit dem Immobilienberatungsunternehmen IAZI erhoben wird. Er misst die Preisentwicklung der zum Verkauf ausgeschriebenen Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen.