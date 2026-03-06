Zürich korrigiert bei Häusern

Bei den Einfamilienhäusern sei insbesondere die Korrektur in der Grossregion Zürich am auffälligsten, so die Experten. Im hochpreisigsten Marktgebiet des Landes sanken die Angebotspreise für Einfamilienhäuser mit 2,2 Prozent deutlich. Aber auch in der Ostschweiz (-1,7 Prozent) sei es zu einem spürbaren Rückgang gekommen. Hingegen zogen die Preise in der Nordwestschweiz (+2,1 Prozent) und im Tessin (+1,0 Prozent) an. Relativ stabil zeigte sich die Genferseeregion (+0,3 Prozent).