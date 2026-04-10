Ebenfalls markante Zuwächse verzeichneten die Grossregion Zürich (+2,6 Prozent) und die Genferseeregion (+1,8 Prozent). Im Mittelland sowie in der Zentralschweiz resultierte jeweils ein Plus von 1,0 Prozent. Deutlich zurückhaltender fiel der Anstieg im Tessin aus (+0,6 Prozent), während die Nordwestschweiz als einzige Region einen Rückgang aufweist (-1,4 Prozent).