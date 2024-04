Die Aktien der UBS notieren am Freitag 0,44 Prozent tiefer bei 24,96 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Market Index (SMI) 0,45 Prozent zulegt. Der Valor hat seit der Bekanntgabe des Bundesrates am 14. April, die Eigenmittelvorschriften für Schweizer Banken zu erhöhen, rund fünf Prozent an Wert verloren. Seit Jahresbeginn resultiert ein kleines Plus von einem knappen Prozent.