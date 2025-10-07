Gegenwärtig bleiben die Titel von Meier Tobler auf Erholungskurs und nicht etwa auf Rekordjagd. Am Dienstagmorgen ist ihr Wert - 39,55 Franken - zwar deutlich höher als vor einigen Tagen. Doch der Abstand zum Hoch, das im Frühjahr 2023 bei 55 Franken erreicht wurde, beträgt noch knapp 40 Prozent.