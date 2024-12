Der Nationalrat will den Eigenmietwert vollständig abschaffen und bekräftigte dies am Montag mit 115 zu 74 Stimmen und mit sechs Enthaltungen. Um dadurch wegfallende Einnahmen wettzumachen, vor allem in Tourismusregionen, schlägt er ergänzend eine neue Objektsteuer vor für selbstbewohnte Zweitwohnungen.