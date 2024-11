Die Veränderungen beim Eigenmietwert dürften bei der Hälfte der Eigentümerinnen und Eigentümer ins Geld gehen, schreibt die Zürcher Kantonalbank (ZKB) in einer Medienmitteilung am Dienstag. Diese haben einen Anstieg des Eigenmietwerts von über 5 Prozent und mehr Prozent zu erwarten. Bei jedem Fünften in dieser Gruppe steigt der Wert um mehr als 15 Prozent.