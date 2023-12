Die Entwicklung bei den Preisen von Eigentumswohnungen in der Schweiz ist in den letzten zwölf Monaten auseinandergedriftet. Am stärksten sind die Preise für Stockwerkeigentum im Kanton Zug gestiegen. Dort beträgt der Zuwachs von Ende des drittes Quartal 2022 bis Ende des drittes Quartal 2023 8,7 Prozent. Das schreibt das Immobilienberatungsunternehmen Wüest Partner in einer Mitteilung vom Donnerstag.