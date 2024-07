Regional gesehen war der Preisrückgang bei den Einfamilienhäusern im ersten Halbjahr in der Westschweiz (-4,0 Prozent) ausgeprägter als in der Deutschschweiz (-1,3 Prozent). Bei den Eigentumswohnungen zogen die Preise in der Deutschschweiz an (+0,6 Prozent), wogegen diese in der Westschweiz zuletzt günstiger zu haben waren (-0,2 Prozent).