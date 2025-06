Der Vontobel-Experte begründet seine positive Haltung mit der Konsensmeinung für Novartis. Diese ist eher skeptisch, weil unter der vorherigen Unternehmensleitungen das Geld immer in die zahlreichen Divisionen investiert wurde, sodass die Anleger weniger am Unternehmenserfolg beteiligt wurden. «Die Schliessung dieser Lücke zwischen den Unternehmens- und den Konsenserwartungen ist Teil unserer Anlagebeurteilung, und bislang lagen wir damit richtig. Wir liegen in unserem Modell nahe an der mittelfristigen Prognose von Novartis, das seine Prognose neun Quartale in Folge übertroffen und weiter angehoben hat», meint der Vontobel-Experte.