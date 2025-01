Die Northvolt-Aktionäre, darunter Volkswagen, BMW und Goldman Sachs, stimmten auf einem Treffen in Stockholm am Mittwoch gegen die Liquidierung des Unternehmens und für die Fortsetzung des Sanierungsverfahrens nach Kapitel 11 des US-Insolventzrechts (Chapter 11). «Das ist ein positives Ergebnis, das die Unterstützung unserer Aktionäre demonstriert», hiess es in einer Stellungnahme von Northvolt. «Northvolt macht Fortschritte im Sanierungsprozess, fährt die Produktion hoch und setzt seinen Umbau um.»