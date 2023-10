Sandoz-Abspaltung dürfte Aktionärswerte schaffen

Schon fast bescheiden mutet da das 38,50 Franken lautende Kursziel seines Berufskollegen bei der Basler Kantonalbank an. Doch auch dieser Analyst nimmt die Erstabdeckung der Aktie mit "Übergewichten" auf. Er glaubt, dass Sandoz als Gewinner des Kostendrucks in der Gesundheitsbranche und dem Trend in Richtung kostengünstiger Nachahmermedikamente hervorgehen könnte. Da das Unternehmen künftig stärker auf hochmargige Biosimilars setzen will, geht der Analyst über die nächsten Jahre von deutlichen Rentabilitätsverbesserungen aus.