Worauf achten Sie bei Besichtigungen?

Jedes Objekt hat auch nicht so attraktive Seiten. Die zeigen wir schon, aber bringen sie schnell hinter uns. Also fängt man beispielsweise im Keller an und arbeitet sich dann hoch. Und beim Closing sollte man darauf achten, dass die Kundin oder der Kunde einen schönen Blick hat. Etwa auf das tolle Wohnzimmer oder den grandiosen Blick auf den See. Eine gute Besichtigung durchzuführen, ist eine hohe Kunst. Darauf muss man sich vorbereiten, und das muss man auch üben.