Der Aktienkurs habe seit der Veröffentlichung der Neunmonatsergebnisse im Juli um 38 Prozent zugelegt, und das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) sei um 25 Prozent gestiegen, hält der Experte fest. Diese positive Bewegung hätten ihre geolokalisierten Daten, welche als Indikator für die Aktivitäten in der Lieferkette des Unternehmens dienen, impliziert. Die Daten seien nun jedoch in den negativen Bereich gefallen und hätten in der Vergangenheit den Aktienkurs des Unternehmens um etwa zwei Monate vorweggenommen, so der Experte.