Wenn sich Öl und Aktien daher in die gleiche Richtung bewegen (nach oben oder unten), deutet dies auf einen Nachfrageschock hin. Bewegen sie sich jedoch in entgegengesetzte Richtungen, liegt wohl ein Angebotsschock vor. Die Kombination aus steigender Nachfrage und reichlich vorhandenem Angebot verspricht daher zumindest in der Theorie höhere Kurse an den Aktienmärkten.