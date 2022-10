Im vergangenen Jahr lebten 31,9 Prozent in Haushalten, die nicht in der Lage waren, aussergewöhnliche Ausgaben von 1150 Euro oder mehr aus eigenen Finanzmitteln zu bestreiten, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. In Frankreich fiel dieser Anteil mit 27,6 Prozent und in den Niederlanden mit 15,1 Prozent wesentlich niedriger aus. In Rumänien, Kroatien, Griechenland, Zypern und Lettland hingegen verfügten je mehr als 40 Prozent der Bevölkerung nicht über ausreichende finanzielle Rücklagen für ungeplante grössere Ausgaben.