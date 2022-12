In einer Umfrage der niederländischen Grossbank ING gaben rund 30 Prozent der befragten Deutschen an, nicht über Rücklagen zu verfügen. "Als Hauptgrund für das Fehlen von Ersparnissen gibt rund jeder achte Betroffene die zuletzt stark gestiegenen Preise an", heisst es in der Studie. Rund 57 Prozent gaben an, nicht genug zu verdienen, um Geld zur Seite zu legen.