Laut einer Umfrage unter den Mitgliedfirmen des Dachverbands der kleineren und mittleren Industriebetriebe (KMU-MEM) sind rund ein Drittel der Firmen davon betroffen. Swissmechanic sieht die Politik in der Pflicht. Eine Mehrheit der Firmen greife zwar nicht auf das Mittel der Kurzarbeit zurück, kleinere und mittlere Betriebe seien indes besonders betroffen, so Swissmechanic in einer Mitteilung vom Montag. Rund 45 Prozent der Unternehmen mit 10 bis 49 Mitarbeitern und 29 Prozent der Unternehmen mit 50 bis 249 Mitarbeitern hätten jüngst Kurzarbeit eingesetzt.