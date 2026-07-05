Klare Verbesserungen fordert Amstad auch mit Blick auf die Länge eines Verfahrens. Eine Massnahme der Finma gegen ein Institut könne erst dann durchgesetzt werden, wenn entweder das Institut sie akzeptiert oder die Entscheidung des Gerichts rechtskräftig ist. «Das kann sehr lange dauern. Wichtig wäre, dass wir auch hier internationalen Standards folgen.» Bei der aufschiebenden Wirkung zu einer von der Finma verfügten Massnahme brauche es Verbesserungen. Und die Institute hätten auch dann noch die Möglichkeit, jede Verfügung über zwei Instanzen gerichtlich anfechten zu können.