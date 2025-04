Am Freitag kontert China mit Massnahmen und trägt damit zum weiteren Börsen-Schlamassel bei. Auf alle amerikanischen Waren werde nun ebenfalls ein zusätzlicher Zoll in Höhe von 34 Prozent fällig, kündigte das Finanzministerium am Freitag in Peking an. Dieser soll ab dem 10. April gelten.