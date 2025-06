Sommer bleibt Hauptreisezeit - Trotz Klimaextremen

Mehr als die Hälfte der befragten Konsumenten macht in diesem Jahr mindestens eine Reise ins europäische Ausland oder nach Nordafrika. Wandern und Wellness in Deutschlands Mittelgebirgen, Städtetrips nach Hamburg, Berlin & Co oder Badeurlaub an Ost- und Nordsee sind aber ebenfalls gefragt. Jede und jeder zweite Deutsche verreist 2025 mindestens einmal im eigenen Land. Fernziele Richtung Osten – wie in Asien, im Indischen Ozean oder Ozeanien - besuchen 2025 rund sieben Prozent der Deutschen. Den amerikanischen Kontinent gaben fünf Prozent als Reiseziel an. Einschätzungen aus Reihen der Tourismuswirtschaft zeigen dabei bei den Fernreisen eine Verschiebung von Amerika in Richtung Asien. Nur 17 Prozent verreisen 2025 den Angaben zufolge gar nicht.