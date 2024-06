Exxon Mobil sticht besonders hervor

Analysten der UBS nannten den Energieriesen kürzlich die «beste Aktie, die man für die nächsten fünf Jahre besitzen kann». Ihre Begründung war relativ einfach: Exxon sollte in der Lage sein, seine Gewinne zu steigern und Kapital den Investoren zurückzuführen, selbst wenn die Ölpreise nicht weiter steigen. Dies ist auf die Stärke des Raffineriegeschäfts, 5 Milliarden Dollar an geplanten Kostensenkungen, neue Ölprojekte, welche die Gewinne um 4 Milliarden Dollar erhöhen könnten, eine starke Bilanz, die weiterhin Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe ermöglicht, und Investitionen in kohlenstoffarme Initiativen zurückzuführen.