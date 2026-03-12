Durch diese Phase-IIb-Studie zur Kombination von Tuberkulose-Medikamenten treiben Bioversys und GSK die Entwicklung dieser Kombination voran und machen den nächsten Schritt in Bezug auf die Dosisfindung sowie die potenzielle Positionierung von AlpE in zukünftigen TB-Medikamentenregimen. Das Ergebnis dieser Studie wird bis Ende 2027 erwartet. Zusätzlich kündigt Bioversys in dem Communiqué den geplanten Start einer Phase-II-Studie zu Tuberkulose-Meningitis in der ersten Hälfte 2026 an.