Was heisst Rebalancing konkret, wie funktioniert das bei der Bitcoin-Beimischung?

Aufgrund der hohen Schwankungen des Bitcoin ist es ratsam, gestaffelt ein- und auszusteigen. Steigt der Bitcoin im Kurs, so verkaufe ich so viele Bitcoins, dass mein Exposure wieder auf die definierte Gewichtung von zum Beispiel 2 Prozent zurückfällt. Sinkt der Bitcoin-Kurs dagegen und der Anteil im Portfolio fällt unter 2 Prozent, so kaufe ich Bitcoin hinzu, bis ich wieder eine Gesamtallokation von 2 Prozent erreicht habe. Diesen Prozess wiederhole ich am Ende jeden Quartals. Damit kann gerade das Abwärtsrisiko minimiert werden, und das ist ganz wichtig. Klar ist dabei auch, dass wir von einem zu hohen Bitcoin-Anteil im Depot abraten.