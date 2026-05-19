Gemäss Einschätzungen aus Interviews von Bloomberg mit 32 Investmentmanagern in den USA, Asien und Europa, sind Anlegerinnen und Anleger weiterhin optimistisch für die Aktienmärkte. 80 Prozent erwarten, dass diese in den nächsten drei bis sechs Monaten andere Anlageklassen wie Rohstoffe oder Anleihen übertreffen werden.
Die bevorzugte Anlageklasse von etwa der Hälfte dieser Buy-Side-Experten sind Megacap-Tech- und KI-Aktien, die im Zentrum des siebenwöchigen, rekordverdächtigen Anstiegs des S&P 500 Index stehen. «Wir sehen weiterhin Chancen bei einigen der Hyperscaler, die den KI-Ausbau vorangetrieben haben und nun beginnen, greifbare Renditen auf ihre Investitionen zu erzielen», sagte Raphael Thuin, Leiter Kapitalmarktstrategien bei Tikehau in Paris.
Die positive Stimmung ist hierbei unübersehbar. Die technologieorientierten Indizes wie der Nasdaq 100 und der Philadelphia Semiconductor Index (SOX) erreichten nach einer starken Erholung von ihren Tiefständen während des Iran-Krieges wiederholt Rekordwerte. Die Rückkehr der Künstlichen Intelligenz (KI) als zentrales Anlagethema und das starke Gewinnwachstum befeuerten die Euphorie, wobei die Anleger die Sorgen um übermässige Unternehmensausgaben beiseite schoben.
Trotz der Euphorie gibt es jedoch auch Anlass zur Sorge. Ein genauerer Blick auf die Indexbewegungen zeigt, dass die Rallye extrem konzentriert ist und Anzeichen einer Überhitzung aufweist. Nur vier Aktien sind für mehr als die Hälfte der diesjährigen Gewinne des S&P 500 verantwortlich.
Der SOX wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 25 gehandelt - und somit deutlich über seinem Durchschnitt von 19 im letzten Jahrzehnt. Die Positionierung ist deutlich enger geworden, und technische Signale deuten auf überkaufte Bereiche hin. Das macht die Situation deutlich fragiler.
Was bräuchte es, um diese Rallye zu beenden? Die meisten befragten Investoren wiesen darauf hin, dass die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen nachhaltig über 5 Prozent liegt – dem Niveau, auf dem sie bereits gehandelt wird. Alexandre Drabowicz, Chief Investment Officer bei Indosuez Wealth Management, bezeichnete dies als «Gefahrenzone» für Aktien.
Die Sorge um die Renditen wächst, da die Pattsituation in der Strasse von Hormus anhält und das Risiko erhöht, dass hohe Ölpreise die Inflation anheizen und der Wirtschaft schaden. Am Freitag liess ein weltweiter Kurssturz bei Staatsanleihen die Renditen längerfristiger US-Staatsanleihen fast auf ihren Höchststand von 2023 fallen.
«Langfristige Zinssätze befinden sich am Scheideweg der Kapitalkosten für Investitionen in KI und private Kredite», sagte Kevin Thozet vom Investmentkomitee bei Carmignac. Sie beeinflussen die Finanzierung von Staatsdefiziten, und er wies auf ihre potenziell «negativen Auswirkungen» auf das Vermögen der Verbraucher hin.
Stagflation und restriktive Zentralbanken wurden von vielen der 32 Investoren als Hauptrisiken genannt, die der Markt nicht angemessen einpreist. Diese Reaktionen unterstreichen, wie sehr der Anleihenmarkt im Blickfeld von Aktienanlegern als Hauptbedrohung für Aktien präsent ist. «Während Aktien die Welt durch eine rosarote Brille sehen, steigen die Zinsen weiter», sagte Benoît Peloille, Chief Investment Officer bei Natixis Wealth Management.
Er warnte, dass ein «Realitätscheck» folgen könnte, sollten die Renditen weiter steigen. Die Sorgen um Stagflation und Zinserhöhungen wurden nur noch von der Befürchtung übertroffen, dass übertriebener Optimismus hinsichtlich der Unternehmensgewinne den Anlegern schaden könnte – ein Risiko, das als das am meisten unterschätzte gilt. Das Vertrauen in steigende Gewinne war ein Eckpfeiler dieser Rallye, begünstigt durch eine aussergewöhnlich starke Berichtssaison.
In den USA stieg der Gewinn je Aktie der S&P-500-Unternehmen im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um mehr als 27 Prozent und übertraf damit die Analystenerwartungen um mehr als das Doppelte. Es ist die stärkste Wachstumsrate seit 2004, abgesehen von Erholungsphasen nach grösseren Schocks.
Die europäischen Ergebnisse haben die Prognosen ebenfalls übertroffen, wenn auch mit einem etwas geringeren jährlichen Wachstum von 7,5 Prozent. In beiden Regionen hat die starke Performance die Messlatte für den Rest des Jahres deutlich höher gelegt, und Fehler dürften sich rächen.
«Sollten die Gewinne stagnieren, würden deutlich mehr Anleger Aktien verkaufen, da diese die Grundlage ihrer Anlagestrategie bilden», sagte Sameer Samana, Leiter des Bereichs Globale Aktien und Realvermögen beim Wells Fargo Investment Institute. Die Rallye legte am Freitag eine Pause ein, nachdem der S&P 500 und der Nasdaq 100 im Laufe der Woche neue Allzeithochs erreicht hatten.
Diese Performance bestärkt die optimistischen Anleger in ihrer Annahme, dass in den kommenden Monaten die besten Renditen zu erwarten sind. «Aktien, ganz klar», sagte Sadiq Adatia, Chief Investment Officer bei BMO. «Da gibt es keinen Zweifel.»
(Bloomberg/cash)