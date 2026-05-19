Er warnte, dass ein «Realitätscheck» folgen könnte, sollten die Renditen weiter steigen. Die Sorgen um Stagflation und Zinserhöhungen wurden nur noch von der Befürchtung übertroffen, dass übertriebener Optimismus hinsichtlich der Unternehmensgewinne den Anlegern schaden könnte – ein Risiko, das als das am meisten unterschätzte gilt. Das Vertrauen in steigende Gewinne war ein Eckpfeiler dieser Rallye, begünstigt durch eine aussergewöhnlich starke Berichtssaison.