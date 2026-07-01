Persönliche Gegenstände von YouTube-Grössen wie MrBeast, der 16-jährigen Beauty-Unternehmerin Salish Matter und FaZe Rug, einem ehemaligen Mitglied der Influencer-Gruppe FaZe Clan, wurden diesen Monat bei einer von Goldin veranstalteten Online-Auktion in einem regelrechten Bieterrausch verkauft.
Ein Käufer zahlte 7000 US-Dollar für einen halb aufgegessenen Double-Double-Burger von In-N-Out, der FaZe Rug gehörte. FaZe Rug, mit bürgerlichem Namen Brian Awadis, hat fast 30 Millionen YouTube-Abonnenten. Der Burger wurde in Kunstharz konserviert, um Schimmel und Verfall zu verhindern, und auf einer Holzplatte in einer Acrylvitrine montiert, sodass er direkt ausgestellt werden kann.
Eine stark getragene Yankees-Kappe, Nike-Sneaker und T-Shirts von MrBeast – dem weltweit erfolgreichsten YouTuber, dessen richtiger Name Jimmy Donaldson ist – erhielten mehr als 100 Gebote und erzielten zusammen fast 8000 US-Dollar. Ein Kapuzenpullover von Salish Matter, auf dessen Vorderseite sie ihren Namen gekritzelt hatte, wurde für mehr als 1500 US-Dollar verkauft.
Auch wenn diese Summen im Vergleich zu den Millionenbeträgen, die in den vergangenen Jahren für andere technikbezogene Sammlerstücke ausgegeben wurden – darunter ein seltenes Exemplar des Videospiels Super Mario Bros. oder ein Non-Fungible Token (NFT) von Jack Dorseys erstem Tweet – verschwindend gering erscheinen, liefert der Markt für alte Hamburger und abgetragene Kleidung weitere Hinweise darauf, dass insbesondere YouTube eine neue Generation von Prominenten mit erheblicher Strahlkraft hervorgebracht hat.
«Die Leute kaufen das wegen des Gesprächswerts, wegen des Werts für soziale Medien und wegen des Prestiges gegenüber ihren Freunden», sagte Ken Goldin, Gründer des nach ihm benannten Auktionshauses, das 2024 von eBay übernommen wurde.
Weg von der Tradition
Goldins erste Live-Auktion mit YouTubern entstand in Zusammenarbeit mit Airrack, einem weiteren erfolgreichen YouTube-Creator, der mit bürgerlichem Namen Eric Decker heisst. Er hatte die Gegenstände während der Dreharbeiten zu einem viralen Video mitgenommen, in dem er angeblich als Scherz in die Häuser anderer YouTube-Stars einbricht.
Airrack versteigerte ausserdem seine persönliche Pizza-Hut-Karte für fast 4500 US-Dollar. Diese einzigartige Karte erhielt er, nachdem er den Guinness-Weltrekord für die grösste Pizza der Welt aufgestellt hatte; sie berechtigt ihn lebenslang zu unbegrenzt vielen Pizzen.
Seit Jahren versuchen Auktionshäuser wie Julien’s, Heritage und Pharrell Williams’ Joopiter, sich von traditionelleren Konkurrenten wie Sotheby’s und Christie’s abzuheben, indem sie sich auf Prominente, Popkultur oder Sportmemorabilien konzentrieren. Der Verkauf von Gegenständen von YouTube-Creators stellt dabei eine neue Variante dar, die Goldin für den Beginn einer völlig neuen Sammelkategorie hält.
YouTuber – insbesondere jene, die längere Videos produzieren – verkörpern laut Goldin eine neue Form von Stars, vergleichbar mit der Bedeutung, die Fernseh- und Filmschauspieler für frühere Generationen hatten. Begehrte Objekte zu versteigern, die in YouTube-Videos von Creators mit Millionen von Followern oder Milliarden von Aufrufen zu sehen waren, unterscheide sich letztlich kaum davon, die Kleidung zu verkaufen, die Matthew Broderick im Film Ferris macht blau (Ferris Bueller’s Day Off) getragen hat.
«Ich glaube wirklich, dass diese Dinge irgendwann so behandelt werden, als hätte jemand bei einem NBA-Spiel eine von Jalen Brunson signierte Kappe oder einen signierten Basketball bekommen», sagte Goldin, der auch in der Netflix-Serie King of Collectibles: The Goldin Touch auftritt. Er stellt sich vor, dass Sammler MrBeasts zerfledderte Yankees-Kappe oder FaZe Rugs zerzaustes Burger-Patty in einer Vitrine präsentieren – letzteres bezeichnete er als «das ultimative Gesprächsthema.»
Für den guten Zweck
Die Auktion brachte innerhalb von zwei Wochen im Juni mit nur einer Handvoll Objekten rund 25'000 US-Dollar ein. Der Erlös wurde an die Make-A-Wish Foundation gespendet. Es habe sich um einen «sehr kleinen Test» gehandelt, der als Vorlage für künftige, von Creators initiierte Auktionen dienen und Wettbewerber dazu anregen könnte, diesem neuen Trend zu folgen, sagte Goldin.
Goldin ist bereits auf der Suche nach der nächsten Version von FaZe Rugs angebissenem In-N-Out-Burger. Derzeit arbeitet er mit Logan Paul zusammen – dem Influencer und Profi-Wrestler, der auch Investor des Auktionshauses war – und erzählte Bloomberg, dass er Paul kürzlich einen ungewöhnlichen Vorschlag gemacht habe.
«Ich habe ihm gesagt: Ich brauche dich, damit du einmal von einem Cheesesteak abbeisst. Dann werde ich es konservieren und versteigern», sagte Goldin. Möglicherweise meinte er das durchaus ernst.
(Bloomberg/cash)