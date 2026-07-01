Auch wenn diese Summen im Vergleich zu den Millionenbeträgen, die in den vergangenen Jahren für andere technikbezogene Sammlerstücke ausgegeben wurden – darunter ein seltenes Exemplar des Videospiels Super Mario Bros. oder ein Non-Fungible Token (NFT) von Jack Dorseys erstem Tweet – verschwindend gering erscheinen, liefert der Markt für alte Hamburger und abgetragene Kleidung weitere Hinweise darauf, dass insbesondere YouTube eine neue Generation von Prominenten mit erheblicher Strahlkraft hervorgebracht hat.