Sollte sich am 3. März die Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente durchsetzen, wäre das in dieser Hinsicht eine historische Premiere. In den bisher durchgeführten Abstimmungsumfragen unterstützt eine klare Mehrheit der Befragten das Anliegen. Noch ist aber offen, ob sich der Ja-Anteil hält und ob das Begehren auch das für ein Ja nötige Ständemehr erreicht.