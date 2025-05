Im Parlament läuft ein Vorstoss, der Mehrfachbeschäftigte und Teilzeitarbeitende besserstellen will. Damit wird ein Teil der BVG-Reform wieder aufgegriffen. Wie beurteilen Sie dies?

Die Vorsorge von Mehrfachbeschäftigten ist ein grosses Thema. Das kann man in einer Pensionskasse nicht abdecken, weil die betreffende Person ja mehrere Arbeitgeber hat. Bei Teilzeitbeschäftigten gibt es Lösungen, ein tieferer Koordinationsabzug beispielsweise. Ein gesetzlich festgelegter, tieferer Koordinationsabzug bedeutet, dass der versicherte Lohn steigt. Man bezahlt mehr in die Vorsorge ein, hat am Monatsende aber weniger Geld zur Verfügung. Das ist ein Zielkonflikt, der besonders bei einem tiefen Einkommen nicht so einfach zu lösen ist. Die Politik muss entscheiden, was sie bevorzugt. Aber Arbeitgeber, die es für sinnvoll halten, können den Koordinationsabzug auch freiwillig senken.