König Fussball bezahlt auch königlich. Die drei bestverdienendsten Sportler der Welt sind allesamt Fussballer, wie aus der neuesten Liste des Magazins Forbes hervorgeht. Am meisten sahnte in den vergangenen zwölf Monaten Cristiano Ronaldo ab. Der Portugiese kommt auf einen Verdienst von 136 Millionen Dollar. Damit liegt er zum insgesamt dritten Mal – zuletzt 2017 – an der Spitze des Rankings.