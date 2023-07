Welche Faktoren sprechen Sie an?

Man nennt diese häufig die drei 'D's. Der wichtigste ist der demographische Wandel mit dem daraus resultierenden Arbeitskräftemangel. In allen wichtigen Industrieländern gehen die Babyboomers in Rente. Als Konsequenz wird sich das Lohnwachstum auf höherem Niveau einpendeln. Weiter wirkt die Dekarbonisierung preistreibend. Viele Länder wollen mittels CO2-Steuern klimaneutral werden, was die Verbrennung fossiler Brennstoffe verteuert. Gleichzeitig investiert man zu wenig in diesen Bereich, was eine Angebotsverknappung zur Folge hat. Der Öl-, Gas-, und Kohlepreise dürften daher mittelfristig auf einem relativ hohen Niveau bleiben. Zudem bewirkt die Energiewende einen grösseren Bedarf nach bestimmten Rohstoffen. Bei Elektroautos und Stromnetze braucht man Kupfer oder für Batterien Lithium. Auch findet die Deglobalisierung statt. Dass man eher den sichersten anstatt den kostengünstigsten Lieferanten sucht, verteuert die Produktion. Oder bei der Chipindustrie rücken nationale Interessen in den Vordergrund, was ineffiziente Strukturen fördert.