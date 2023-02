Den Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, aus dem Pool auszusteigen oder Anteile zu verkaufen, ist ein Schlüssel zur Erhaltung der Familienharmonie, so Dwek. "Wenn man sie zu Gefangenen macht, können sie zum Störfaktor werden", sagte er. Hier "hat man ein Umfeld geschaffen, in dem jemand stolz darauf sein kann, Teil der Gründerfamilie zu sein, und in dem er die Möglichkeit und Flexibilität hat, auszusteigen und seiner Leidenschaft zu folgen, ohne eine Fehde innerhalb der Familie auszulösen. Das Allerletzte, was man will, ist Dysfunktion."