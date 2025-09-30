Mitverantwortlich für die Kursavancen dürfte eine Neuabdeckung durch die skandinavische Bank Nordea sein. Sie empfiehlt die ABB-Titel zum Kauf und legt das Kursziel bei 62,64 Franken fest. Damit implizieren sie ein Gewinnpotenzial von rund 10 Prozent.
Laut den Experten des Finanzinstituts hat sich der Industriekonzern zu einem «agilen, fokussierten, profitablen und qualitativ hochwertigen Unternehmen» entwickelt. Zwar habe die Transformation die Bewertung bereits nach oben getrieben, doch die zugrunde liegenden Wachstumstreiber seien weiterhin überzeugend. Unterstützt durch eine zyklische Erholung und zusätzliche Effizienzmassnahmen bestehe Spielraum für ein starkes operatives EBITA-Wachstum mindestens bis 2027.
Laut dem Barclays-Experten dürfte die Nachfrage und die Ausführung des Industriekonzerns im dritten Quartal solide bleiben. Das herausfordernde Umfeld sollte aber nicht ignoriert werden. Aufgrund einer voraussichtlich starken Nachfrage im Geschäftsbereich Elektrifizierung erhöhe er seine Prognosen, obwohl das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz auf ein moderates Wachstum in Zukunft hindeute.
Insgesamt zeigt sich ein eher positives Bild für ABB. Von 30 Analysten empfehlen zehn zum Kaufen, 16 zum Halten und vier zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt nach den jüngsten Avancen rund 9 Prozent unter dem Kursniveau.
(cash)