Laut den Experten des Finanzinstituts hat sich der Industriekonzern zu einem «agilen, fokussierten, profitablen und qualitativ hochwertigen Unternehmen» entwickelt. Zwar habe die Transformation die Bewertung bereits nach oben getrieben, doch die zugrunde liegenden Wachstumstreiber seien weiterhin überzeugend. Unterstützt durch eine zyklische Erholung und zusätzliche Effizienzmassnahmen bestehe Spielraum für ein starkes operatives EBITA-Wachstum mindestens bis 2027.