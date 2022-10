Die SNB ist in Saudi-Arabien die wichtigste Bank für Börsengänge. "Die Unternehmen, die wir an die Börse bringen, werden grösser und komplexer", so Al-Khuairy. Dafür dafür brauche es Experten. Die SNB arbeite bereits mit den grossen Wall-Street-Banken zusammen. Die Umwandlung der CS-Investmentbank zur "Credit Suisse First Boston" mit ihrem Standbein in New York biete daher Opportunitäten.