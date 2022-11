"Der Indikator ist so nah an einem 'Kauf'-Signal wie zuletzt Anfang 2017 sowie bereits im siebten Monat in Folge näher an einem 'Buy' als einem 'Sell'", schreiben Strategin Savita Subramaniam und andere Experten der BofA in einem Marktkommentar. Gemeint ist der "Sell Side Indicator", der das Aktiensentiment abbilden will. Die BofA analysiert einmal im Monat die durchschnittlichen Aktienquoten, wie sie von Anlageexperten empfohlen werden.