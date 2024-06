Was bedeutet dies für langfristig denkende Anleger?

Wenn wir die Vergangenheit als eine Art Prolog für die langfristige Entwicklung ansehen, werden sich diese Renditen wahrscheinlich in Erträge niederschlagen. Während Aktien gerade Rekordhöhen erreichen und die Leitzinsen der Zentralbanken am Gipfel sind, spricht dies für eine Diversifizierung in Anleihen aus mehreren Gründen: Die Cash-Renditen werden wahrscheinlich sinken, da die meisten grossen Zentralbanken ihre Politik normalisieren. Dies spricht verstärkt für eine Umschichtung in Anleihen, um die Rendite langfristig zu sichern. Die Aktienrallye hat möglicherweise zu einer Überbewertung der Aktien geführt, was einer gelbe Flagge, also einem Warnzeichen, für eine Übergewichtung von Aktien entspricht.